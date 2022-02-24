Кемеровостат рассказал, сколько мужчин работает в Кузбассе

А также раскрыл их профессии.

Статистики рассказали о профессиях кузбасских мужчин.

Так, согласно данным специалистов, на данный момент в Кемеровской области рабочее население старше 15 лет составляет 1 196 000 человек. При этом из них 52%, то есть 620 000 – мужчины.

«20% представителей сильного пола заняты работами по добыче природных ископаемых, 16% работают на транспорте, 13% – в обрабатывающих производствах, еще 8% задействованы в строительстве», - сообщили в ведомстве.

При этом высшее образование имеет каждый третий кузбассовец. Еще у 49% имеется среднее профессиональное.