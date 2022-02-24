Блог с тобой ›› Новости ›› Кемеровостат рассказал, сколько мужчин работает...

Кемеровостат рассказал, сколько мужчин работает в Кузбассе

24 февраля 2022 в 10:41

А также раскрыл их профессии.

Статистики рассказали о профессиях кузбасских мужчин.

Так, согласно данным специалистов, на данный момент в Кемеровской области рабочее население старше 15 лет составляет 1 196 000 человек. При этом из них 52%, то есть 620 000 – мужчины.

«20% представителей сильного пола заняты работами по добыче природных ископаемых, 16% работают на транспорте, 13% – в обрабатывающих производствах, еще 8% задействованы в строительстве», - сообщили в ведомстве.

При этом высшее образование имеет каждый третий кузбассовец. Еще у 49% имеется среднее профессиональное.


Читайте также

Content ui 532fbace075f07.83000900
В кемеровском «Парке Чудес» на один день запустят аттракционы
Content width
В Междуреченске группа подростков избила мужчину в KFC
Content 1582074829 628 0 2676 2048 1280x0 80 0 0 f40be242d1be1dc3a71255954f0da13c
Кузбасс направит гуманитарную помощь жителям Донбасса
Content hzuk7y4yhoo
В Кузбассе появится ещё одна столица

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?