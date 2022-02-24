В Кемерове у маршрутки на ходу отвалилась дверь

Об инциденте сообщили очевидцы с соцсетях.

В Кемерове маршрутное такси № 1 «потеряло» заднюю дверь на Октябрьском проспекте на остановке «ГИБДД». Об этом сообщает Газета Кемерова.

Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в городском паблике. Как подписал кадры автор, дверь отвалилась на полном ходу.

«Судя по фотографии, водителю пришлось высадить пассажиров и дожидаться помощи», - пишет издание.

Пострадавших нет.

Интернет-пользователи высказывают предположения, что техника могла сломаться из-за большого количества пассажиров, которые «напиваются в эти „единицы“ по утрам».

Фото: vk.com/incident_42