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Стало известно, когда в поликлиниках Кузбасса возобновится плановый приём пациентов

25 февраля 2022 в 12:44

Ранее к властям обратились жители региона.

Жители Кузбасса обратились к властям по поводу возобновления планового приёма в больницах. Комментарий с вопросом появился под одним из постов Сергея Цивилёва в соцсетях.

«Записаться к физиотерапевту в поликлинике № 5 невозможно. И как людям лечиться? Просто запись закрыта, звоните и узнавайте, когда откроется и так несколько недель», — пожаловался один из пользователей.

В Минздраве пояснили, что плановое оказание медпомощи, профилактических осмотров и диспансеризации временно ограничено в целях противодействия распространению коронавируса. Как только эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, оказание медицинской помощи возобновится в полном объёме.

Также в ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства.


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