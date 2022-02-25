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Жажда секса довела 59-летнего новокузнечанина до банкротства

25 февраля 2022 в 18:15

Не удовлетворив своих желаний, кузбассовец пожаловался в полицию.

Житель южной столицы Кузбасса нарвался на мошенников, когда хотел вызвать проститутку. В итоге он потерял крупную сумму денег. Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 59-летний горожанин решил заказать проститутку по объявлению в Сети.

«Он позвонил по указанному номеру и договорился с девушкой о встрече, а в качестве предоплаты перечислил ей 6 000 рублей. После этого перевода девушка сама позвонила потерпевшему и потребовала перечислить ещё 30 000 рублей в качестве гарантии её безопасности, пообещав вернуть эти деньги», - рассказали в ведомстве.

Однако когда новокузнечанин выполнил и это условие, ему стали поступать звонки от неизвестных с требованиями под различными предлогами осуществить дополнительные перечисления денег. Следуя инструкциям, мужчина перевёл в общей сложности более 200 000 рублей, но приезда девушки так и не дождался.

В конечном итоге обманутый кузбассовец обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


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