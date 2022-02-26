Кемеровчанин до смерти избил возлюбленную на улице и за ноги дотащил её до дома

После он попросил знакомого вызвать скорую.

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Рудничного района. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, он избил свою сожительницу на улице и за ноги притащил домой. Позже потерпевшая скончалась в больнице.

По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2021 года

«Обвиняемый с сожительницей в ночное время употребляли спиртное в кафе недалеко от их дома. Там мужчина на почве ревности стал предъявлять женщине претензии, они поругались. Во время ссоры он ударил 36-летнюю сожительницу ладонью по лицу, а затем вывел её на улицу и избил. От ударов потерпевшая упала на землю, обвиняемый не стал поднимать женщину, а за ноги перетащил её домой», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что после обвиняемый попросил своего знакомого вызвать скорую. Женщину госпитализировали, однако в больнице она скончалась.

Кемеровчанина взяли под стражу. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Также выяснилось, что задержанный находился в розыске за совершение преступлений на территории Алтайского края. Новое уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.