Беловчане пожаловались на неадекватного кондуктора маршрутки

Информация о неприятном инциденте появилась в соцсети.

Жительница Белова разместила в соцсетях жалобу на кондуктора одной из городских маршруток. По словам местной жительницы, в маршрутке №1 произошел крайне неприятный инцидент – работник оскорбила малолетних пассажиров.

«Автобус был не сильно забит, на стадионе вошли дети и сели, а у женщины-кондукторши видно, что с психикой беды. Она уронила терминал и обозвала детей тупыми уродами», – написала женщина добавила.

Горожанка отметила, что пассажиры возмутились поведению кондуктора, а заодно спросила, что по поводу такого поведения думают жители Кузбасса.

Уже известно, что случившимся заинтересовались местные власти.