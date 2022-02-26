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Беловчане пожаловались на неадекватного кондуктора маршрутки

26 февраля 2022 в 19:05

Информация о неприятном инциденте появилась в соцсети.

Жительница Белова разместила в соцсетях жалобу на кондуктора одной из городских маршруток. По словам местной жительницы, в маршрутке №1 произошел крайне неприятный инцидент – работник оскорбила малолетних пассажиров.

«Автобус был не сильно забит, на стадионе вошли дети и сели, а у женщины-кондукторши видно, что с психикой беды. Она уронила терминал и обозвала детей тупыми уродами», – написала женщина добавила.

Горожанка отметила, что пассажиры возмутились поведению кондуктора, а заодно спросила, что по поводу такого поведения думают жители Кузбасса.

Уже известно, что случившимся заинтересовались местные власти.


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