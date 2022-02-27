Первое место: Кузбасс стал лауреатом всероссийской туристической премии

Регион вошёл в число призеров Russian Travel Awards.

Кузбасс по итогам прошлого года стал лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона, речь идёт о первом месте в номинации «Территория промышленного туризма» и специальном призе в категории «Прорыв года. Событийный туризм».

«Победы Кузбасса в престижной всероссийской премии показывают, что регион делает успехи в развитии своей туристической инфраструктуры, в презентации тех объектов, которые мы уже имеем. Это успех участников конкурса и достойная работа отрасли», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечаетс, что спецприз в событийном туризме регион получил во многом благодаря тому, что в финале Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards команде Кузбасса удалось завоевать 11 наград. Это принесло области шестое место в общем рейтинге регионов.

Кроме первого места, по промышленному туризму Кузбасс получил две награды — от Экспертного совета и студенческого жюри.

Фото: АПК.