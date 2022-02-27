В Кемерове «разорившийся миллиардер» выбрасывал из окна вещи

Горожане активно обсуждают инцидент в Сети.

Необычный инцидент произошел в выходные на проспекте Шахтёров. Житель многоэтажного дома выбрасывал из окна седьмого этажа вещи и кричал, что разорился.

Как сообщают очевидцы, после появления сообщений о ситуации на Украине мужчина кричал о потерянных миллиардах. Однако большинство комментаторов считает, что герой видео просто был не в себе.

Известно, что своими действиями он успел причинить ущерб одному из соседей. Один из сброшенных предметов повредил автомобиль, припаркованный под окнами.

«Разбил машину тяжёлым предметом. (…) Кидает тяжёлые вещи с лоджии. Хоть бы по голове никому не прилетело», — отметил автор опубликованного видео.

На месте происшествия работали правоохранители.

Видео: vk.com/inc_kuzbass