В Кузбассе снова взлетели цены на продукты

В минпромторге призвали покупать товары по акции.

Кузбассовцы снова обратили внимание властей на рост цен в магазинах.

«Обратите, пожалуйста, внимание на ценообразование! Хочется всё-таки жить, а не выживать», — написал один из пользователей в соцсетях Сергей Цивилева.

Данное обращение прокомментировали в министерстве промышленности и торговли региона. По словам представителя ведомства, ценообразование вне компетенции властей.

«Торговля отнесена к сфере частного бизнеса. Предприниматели самостоятельно ведут работу, основываясь на принципах конкуренции и свободы экономической деятельности, для извлечения прибыли. В условиях рыночной экономики цена на товар формируется торговой сетью самостоятельно в результате спроса и предложения. На розничные цены основное влияние оказывают: себестоимость товара, затраты на его доставку от производства до конечного покупателя, соотношения спроса к объёму предложения продукта на рынке, уникальность предложения, НДС, покупательская способность», — говорится в официальном ответе.

Также жителям региона напомнили, что во всех торговых сетях регулярно проводятся акции «социальная цена», «социальный товар», «цена дня» по снижению цен на отдельные виды товаров.