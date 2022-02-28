В Кузбассе снова взлетели цены на продукты

В минпромторге призвали покупать товары по акции.
Кузбассовцы снова обратили внимание властей на рост цен в магазинах.
«Обратите, пожалуйста, внимание на ценообразование! Хочется всё-таки жить, а не выживать», — написал один из пользователей в соцсетях Сергей Цивилева.
Данное обращение прокомментировали в министерстве промышленности и торговли региона. По словам представителя ведомства, ценообразование вне компетенции властей.
«Торговля отнесена к сфере частного бизнеса. Предприниматели самостоятельно ведут работу, основываясь на принципах конкуренции и свободы экономической деятельности, для извлечения прибыли. В условиях рыночной экономики цена на товар формируется торговой сетью самостоятельно в результате спроса и предложения. На розничные цены основное влияние оказывают: себестоимость товара, затраты на его доставку от производства до конечного покупателя, соотношения спроса к объёму предложения продукта на рынке, уникальность предложения, НДС, покупательская способность», — говорится в официальном ответе.
Также жителям региона напомнили, что во всех торговых сетях регулярно проводятся акции «социальная цена», «социальный товар», «цена дня» по снижению цен на отдельные виды товаров.
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