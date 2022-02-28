В этом году выпечка блинов обойдется кузбасовцам на 13% дороже

Кемеровостат провел анализ в связи с началом Масленичной недели.

Специалисты Кемеровостата в честь Масленицы сравнили стоимость приготовления блинов. Оказалось, то за год их выпечка в Кузбассе подорожала на 13%.

«Для сопоставления данных был использован рецепт, куда вошли шесть яиц, один литр молока, 300 граммов пшеничной муки, 150 граммов подсолнечного масла, 40 граммов сахара и 7 граммов соли. С литра молока обычно в среднем получается 30-40 блинчиков. Кузбасским хозяйкам такая порция обойдётся в 145 рублей. За год выпечка подорожала на 13% (на 17 рублей)», — резюмировали в Кемеровостате.

Крометого специалисты провели анализ среди цен на начинки для блинов. Так, стоимость килограмма творога сейчас 360 рублей, что на 11% дороже, чем было год назад. А икра лососевых рыб за один год подорожала на 16% и составила 5169 рублей за килограмм. А в цена джема изменилась - он в среднем так и остался по 225 рублей за килограмм.