Стали известны сроки реконструкции улицы Гагарина в Кемерове

На портале госзакупок появилась информация о проведении электронного аукциона.
Кемеровские власти ищу подрядчика для подготовки проектной документации и выполнения работ по реконструкции улицы Гагарина в Кемерове. Об этом сообщает Газета Кемерова.
Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. Начальная цена контракта за выполнение работ 351 534 917 рублей. Окончание подачи заявок для участия в аукционе — 16 марта.
«Работы будут проводиться в два этапа. На первом подрядчику будет необходимо заняться проектированием и проведением инженерных изысканий до конца 2022 года. А на втором уже начнётся сама реконструкция с 1 января по 31 декабря 2023 года», - пишет портал.
При этом подрядчик должен будет провести капитальный ремонт дороги протяжённостью 3,2 км с двухполосным движением. Также необходимо реконструировать перекрёстки Гагарина с Соборной, Терешковой, Тухачевского и другими улицами, проложить тротуары с велосипедными дорожками, провести освещение и оборудовать ливневую канализацию.
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