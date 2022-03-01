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Директор кемеровского автодорожного предприятия попался на крупной взятке

01 марта 2022 в 19:05

Взят под стражу и его «контрагент».

В Кемерове перед судом предстанет 49-летний директор одного из автодорожных предприятий города. Мужчину обвиняют в даче взятки должностном улицу в крупном размере.

«Обвиняемый согласился на предложение директора филиала Сибуправтодора и дал указание подчинённому оплатить из бюджета организации ремонт личного автомобиля. Ремонт машины обошёлся в 165 000 рублей. В качестве ответной любезности директор филиала пообещал покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по госконтрактам», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

О преступной деятельности обоих мужчин стало известно сотрудникам ФСБ. В отношении 55-летнего директора филиала также возбудили уголовное дело. На время следствия обоих мужчин заключили под стражу.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ в жилище обвиняемых и офисах их организаций проведены обыски, изъята необходимая документация. На имущество обвиняемого: автомобиль, недвижимость, банковские счета наложен арест на общую сумму порядка 15 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении кемеровчанина направлено в суд, уголовное дело в отношении второго обвиняемого находится на стадии расследования.


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