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В Осинниках на центральной городской площади упала новогодняя ёлка

02 марта 2022 в 12:01

Кузбассовцев очень развеселило происшествие.

В Осинниках на центральной городской площади упала новогодняя ёлка. Видео происшествия попало Сеть. Судя по комментариям, это очень позабавило горожан.

Отмечается, что ёлка упала при попытке её демонтировать. При этом в качестве звукового сопровождения автор видео выбрал песню «Запахло весной» группы «Бутырка». Как отметили подписчики, эпичное падение новогодней ели символизирует приход весны и Масленицу.

При происшествии обошлось без пострадавших — люди успели отбежать на безопасное расстояние.


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