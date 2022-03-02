В Междуреченске с шахты «Распадская» эвакуированы почти 600 горняков

Прокуратура организовала проверку.

В Междуреченске на шахте «Распадская» остановился вспомогательный вентилятор. По информации СМИ, горняков экстренно эвакуировали, на поверхность подняты 592 человека.

«В процессе эвакуации все работники предприятия выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет. С целью установления обстоятельств произошедшего на место выехал прокурор Междуреченска», — сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Предварительно, в подсобном помещении на поверхности произошло короткое замыкание. Возгорания не было, только задымление. Прибывшие на место спасатели ликвидировали очаг и провели проверку здания вентилятора главного проветривания.

Прокуратура организовала проверку. Отмечается, что аэрогазовая обстановка под землёй остаётся в норме.