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В Междуреченске с шахты «Распадская» эвакуированы почти 600 горняков

02 марта 2022 в 18:11

Прокуратура организовала проверку.

В Междуреченске на шахте «Распадская» остановился вспомогательный вентилятор. По информации СМИ, горняков экстренно эвакуировали, на поверхность подняты 592 человека.

«В процессе эвакуации все работники предприятия выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет. С целью установления обстоятельств произошедшего на место выехал прокурор Междуреченска», — сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Предварительно, в подсобном помещении на поверхности произошло короткое замыкание. Возгорания не было, только задымление. Прибывшие на место спасатели ликвидировали очаг и провели проверку здания вентилятора главного проветривания.

Прокуратура организовала проверку. Отмечается, что аэрогазовая обстановка под землёй остаётся в норме.


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