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К кузбассовцам домой могут наведаться земельные инспекторы

03 марта 2022 в 11:52

В Росреестре рассказали, с чем связана проверка.

В Кузбассе стартовали профилактические визиты госземинспекторам к жителям региона, имеющим в собственности земельные участки. Как отметили в региональном управлении Росреестра, подобная работа проводится впервые. А смысл профилактического визита в том, чтобы повысить уровень знаний граждан в земельных вопросах и уберечь их от контрольно-надзорных мероприятий и административной ответственности в дальнейшем.

«По сути, профилактический визит — это беседа. Выдачу предписаний он не предполагает. Все разъяснения инспектора будут носить рекомендательный характер. При этом у граждан появится понимание, какие нормы земельного права они, возможно, нарушили, и будет возможность эти нарушения устранить», — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области-Кузбассу Ольга Калиничева.

По ее словам, в числе возможных нарушений могут оказаться, например, самовольное занятие земельного участка или использование земли не по назначению.

В первом полугодии 2022 года инспекторы проведут 149 профилактических визитов, 54 из них придётся на март. Работы пройдут в 11 территориях региона. При этом во все дворы подряд заглядывать не будут — посещение домохозяйств будет выборочным.


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