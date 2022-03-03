Некоторые объекты в Кузбассе могут остаться недостроенными

Причина заключается в повышении цен на стройматериалы и закрытии границ.

Замгубернатора по строительству Глеб Орлов провёл совещание из-за подорожания материалов. Руководители строительных компаний обсудили насущные проблемы, среди которых более острыми оказались общение с иностранными партнёрами, рост цен на оборудование и строительные материалы.

Как сообщили в минстрое Кузбасса, застройщики не исключили, что придётся корректировать планы на строительство.

«В связи с инфляцией возникает риск незавершения строительства объектов», — резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что участники совещания до 11 марта предоставят подробную информацию по всем вопросам заместителю губернатора по строительству, чтобы предотвратить возникновение непредвиденных ситуаций.