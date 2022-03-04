В Кузбассе подростка будут судить за фото голой девочки

И вымогательство.

В Кузбассе за вымогательство и нарушение неприкосновенности личной жизни будут судить 17-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, парень пытался требовать с неё деньги.

«В октябре 2021 года обвиняемый, являясь в одной из социальных сетей администратором закрытого сообщества, получил интимные фотографии несовершеннолетней незнакомой девочки и ссылку на ее страницу. Подросток решил заработать и потребовал у нее деньги за то, что он не опубликует данные изображения. Девочка не перевела деньги, тогда подросток выложил фотографии в паблике сообщества», - рассказали в ведомстве.

В правоохранительные органы обратился отец потерпевшей. В настоящее время уголовное дело направлено.