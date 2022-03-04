В Кузбассе подростка будут судить за фото голой девочки

И вымогательство.
В Кузбассе за вымогательство и нарушение неприкосновенности личной жизни будут судить 17-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, парень пытался требовать с неё деньги.
«В октябре 2021 года обвиняемый, являясь в одной из социальных сетей администратором закрытого сообщества, получил интимные фотографии несовершеннолетней незнакомой девочки и ссылку на ее страницу. Подросток решил заработать и потребовал у нее деньги за то, что он не опубликует данные изображения. Девочка не перевела деньги, тогда подросток выложил фотографии в паблике сообщества», - рассказали в ведомстве.
В правоохранительные органы обратился отец потерпевшей. В настоящее время уголовное дело направлено.
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