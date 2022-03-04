Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе подростка будут судить за фото голой...

В Кузбассе подростка будут судить за фото голой девочки

04 марта 2022 в 11:33

И вымогательство.

В Кузбассе за вымогательство и нарушение неприкосновенности личной жизни будут судить 17-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, парень пытался требовать с неё деньги.

«В октябре 2021 года обвиняемый, являясь в одной из социальных сетей администратором закрытого сообщества, получил интимные фотографии несовершеннолетней незнакомой девочки и ссылку на ее страницу. Подросток решил заработать и потребовал у нее деньги за то, что он не опубликует данные изображения. Девочка не перевела деньги, тогда подросток выложил фотографии в паблике сообщества», - рассказали в ведомстве.

В правоохранительные органы обратился отец потерпевшей. В настоящее время уголовное дело направлено.

 


Читайте также

Content orig 16399874499fnyqysjryit6cq3h1xxnagpcwqguhskqfw5pw5h
В Осинниках на центральной городской площади упала новогодняя ёлка
Content whatsapp image 2021 09 27 at 17.40.22
В Междуреченске с шахты «Распадская» эвакуированы почти 600 горняков
Content img 20210805 095925 xolklnuy
К кузбассовцам домой могут наведаться земельные инспекторы
Content original 3555984d909b760fa00e383ace9c2322
Некоторые объекты в Кузбассе могут остаться недостроенными

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?