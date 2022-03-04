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Кемеровский аэропорт приостановил бесплатный доступ в бизнес-залы для держателей карт с привилегиями

04 марта 2022 в 17:38

По техническим причинам.

В Кемерове аэропорт им. А. А. Леонова в Кемерове приостановил работу с картами привилегий. Теперь вход в бизнес-зал аэропорта для всех пассажиров, кроме маленьких детей, будет платным.

Отмечается, что это произошло по техническим причинам. Обслуживание временно приостановлено по картам Priority Pass, Digital Membership Card, Lounge Club Card.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. О возобновлении обслуживания будет сообщено дополнительно», — сообщается в соцсетях воздушной гавани.

Теперь для входа в бизнес-зал взрослому придётся заплатить 2 700 рублей, вход для ребёнка обойдётся в 1350 рублей. Малыши до 2 лет по-прежнему могут находиться в бизнес-зале бесплатно.


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