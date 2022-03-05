Кемерово поборется за звание самого привлекательного города страны

Голосование проходит на портале «Город России — национальный выбор 2022».

Кемерово вступил в борьбу между городами РФ за звание самого привлекательного города России.

Голосование проходит на портале «Город России — национальный выбор 2022». В рамках конкурса выбирают самый привлекательный и узнаваемый город. На сайте представлена история города, достопримечательности, гостиницы, музеи и театры. В борьбе за почётное звание принимают участие административные центры регионов России.

На данный момент Кемерово занимает 42 место в рейтинге из 83. Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2022 года. Свой голос может отдать любой желающий.