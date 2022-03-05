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В Кузбассе предоставят работу беженцам из ЛНР и ДНР

05 марта 2022 в 17:19

Регион также готов бесплатно переобучить нуждающихся.

Кемеровская область готова предоставить работу беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. По данным регионального правительства, в регионе могут принять и трудоустроить 1500 человек. Сейчас в Кузбассе есть 38,5 тысяч свободных вакансий. А на учёте в центре занятости стоят 11,4 тысячи жителей.

«Среди прибывающих жителей ЛНР и ДНР в основном женщины и пожилые люди. Несколько кузбасских компаний уже подтвердили готовность принять их на актуальные и перспективные вакансии. Работу им могут предоставить как промышленные предприятия региона, так и кондитерские, хлебобулочные производства, швейные цеха», — пояснили в правительстве Кузбасса.

При этом служба занятости может бесплатно помочь в переобучении людей по нужным профессиям.


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