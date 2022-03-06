В Анжеро-Судженске сотрудники ГИБДД останавливают женщин за рулём

Чтобы поздравить их с праздником.

В преддверии 8 Марта сотрудники ГИБДД Кузбасса традиционно останавливают женщин за рулём и поздравляют их с праздником. На этот раз акцию «Цветы для автоледи» раньше всех начали в Анжеро-Судженске.

Праздничное настроение дарили автоледи и инспекторы ДПС Анжеро-Судженской полиции. Они желали представительницам прекрасного пола безопасных дорог и весеннего настроения.

«Автоинспекторы поздравили и жительниц города, которые обратились за получением госуслуг по линии ГИБДД, с Международным женским днём. Вместе с документами и номерами им вручили цветы и пожелали «хорошего настроения, здоровья и благополучия», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.