Богатые жители Кузбасса будут платить повышенный налог

Наряду с другими состоятельными россиянами.

Богатые россияне, в том числе кузбассовцы, теперь будут платить повышенные налоги. Об этом говорится в видео в телеграмм-канале «Кузбасс. Официально», который публикует официальную информацию от правительства Кузбасса.

Уточняется, что этот налог был запланирован заранее.

«Включается налоговая ставка 15%. Напомню, что эта ставка вводится по доходам свыше пяти миллионов рублей. Это не только доходы по заработной плате, но сюда же включаются и проценты по вкладам», — рассказала в ролике доктор экономических наук Любовь Гончаренко.

Для остальных жителей Кузбасса и России налоги не вырастут. Также не будет введено никаких других новых налогов.

Дополнительные средства, поступающие от обеспеченных россиян, пойдут на социальные выплаты, здравоохранение и образование.