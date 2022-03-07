Власти Кемерова рассмотрят изменение сразу нескольких популярных маршрутов

И объяснили, почему не могут продлить маршрут №27.

В столице Кузбасса стартовала транспортная реформа. С момента ее объявления кемеровчане пишут обращения в социальные сети городской администрации с просьбами изменить работу общественного транспорта.

Например, горожане считают необходимым продлить два вечерних рейса автобуса №3 до остановки «Химпром», так как вечером доехать туда просто не на чем - альтернативы ему нет. Также появляются просьбы продлить маршрут следования 80-го автобуса до детской больницы и увеличить количество рейсов маршрута №6.

Обращения прокомментировали специалисты городской администрации.

«Предложения о продлении автобусных маршрутов (№№ 3, 80), а также добавлении рейсов на маршруте №6 будут рассмотрены. Изменения будут зависеть от количества людей, пользующихся этими маршрутами. Судьба рейсов решится после анализа пассажиропотока», - сообщили в мэрии.

А вот внести изменения в рабуоту автобуса №27 будет невозможно, так как он организован по программе «Безопасные качественные дороги» и транспортные единицы приобретались именно под ранее разработанный маршрут.

В градоуправлении добавили, что по вопросам работы городского транспорта можно обратиться в диспетчерскую МБУ УЕЗТУ по телефону 57-46-57.