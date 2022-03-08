Сергей Цивилёв поздравил жительниц Кузбасса в 8 Марта

Опубликовал праздничное обращение и мэр Кемерова Илья Середюк.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поздравил женщин с праздником Весны. Видеообращение опубликовано главы региона в его Instagram.

Как отметил Цивилев, Международный женский день — один из самых светлых праздников.

«Как первые лучи весеннего солнца, наши женщины согревают теплом своей заботы своих близких. Берясь за, казалось бы, неженский труд, они остаются красивыми и нежными. Спасибо вам, милые женщины, что вдохновляете нас на движение вперед! Примите самые искренние поздравления. Счастья вам, здоровья, согласия в семье. С праздником!» — сказал глава региона.

Опубликовал поздравление женщинам и мэр Кемерова Илья Середюк.

«Уважаемые кемеровчанки! Поздравляю вас с праздником 8 Марта! Всё в жизни начинается с мечты. И я искренне желаю каждой из вас уверенно идти ей навстречу. Дарите тепло и улыбки! Любите! Будьте здоровы и счастливы! Всего самого хорошего тем, кто вам близок и дорог!» — написал градоначальник в соцсетях.