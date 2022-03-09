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В Кузбассе с крыши упала глыба льда и обрушила козырёк подъезда многоэтажки

09 марта 2022 в 11:33

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

В Прокопьевске рухнувшая с крыши глыба льда разбила козырёк подъезда многоэтажки.

Как сообщает Прокопьевск.ру со ссылкой на одного из своих подписчиков, инцидент произошёл в доме № 34 по улице Обручева, Металлический козырёк, упав, практически полностью заблокировал входную дверь.

Тем временем очевидцы опубликовали видео с места происшествия. По их словам, инцидент обошёлся без пострадавших, людей на крыльце не было.

Случившееся прокомментировали также в администрации города.

«Ремонтные работы по установке козырька по адресу: ул. Обручева, 34 запланировано завершить до 11.03.22», — говорится в официальном сообщении.


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