В Кузбассе 8 Марта на свет появились 45 детей

Власти подарят новорожденным памятные медальоны.

8 Марта в Кемеровской области на свет появились 20 мальчиков и 25 девочек.

Как сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса, лидерами по количеству новорожденных стали Новокузнецк и Кемерово, там родилось по 16 малышей: в Новокузнецке — 9 мальчиков и 7 девочек, в Кемерове — 3 мальчика и 13 девочек.

«В Полысаеве родилось четыре мальчика, в Киселевске и Междуреченске — по две девочки, по одному мальчику появилось на свет в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Мысках, одна девочка родилась в Юрге», - говорится в сообщении.

В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок» семьи, в которых малыши появились на свет 8 марта, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Напомним, акция проводится пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей. В 2021 году 8 марта на свет появилось также 45 малышей.