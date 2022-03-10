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В кузбасском ТЦ обрушился потолок

10 марта 2022 в 12:25

Пользователи соцсети заявили, что проблемы с потолком у данного торгового центра были и раньше.

В Ленинске-Кузнецком в торговом центре «Фабрика» обрушился потолок. Видео случившегося опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

«Посетив данное место, можно не вернуться оттуда живым. В лучшем случае останетесь дураком с пробитой головой», — написал автор поста.

Пользователи соцсети отметили, что проблемы с потолком у данного ТЦ были и раньше – во время дождя с потолка лилась вода.

«Как проводка выдерживает всю эту воду, непонятно. Но это же очень опасно», — возмущалась одна из горожанок.

Как заверили в администрации Ленинска-Кузнецкого, безопасности посетителей уже ничего не угрожает. В ТЦ просто произошло провисание светильника. В результате этого частично обрушились плитки навесного потолка. После работы электрика конструкцию восстановили.


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