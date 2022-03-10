Блог с тобой ›› Новости ›› Сроки завершения транспортной реформы в Кемеров...

Сроки завершения транспортной реформы в Кемерове могут быть сдвинуты

10 марта 2022 в 19:35

Об этом рассказал Сергей Цивилёв.

В Кемерове могут быть немного сдвинуты сроки завершения транспортной модернизации. Напомним, в ходе нее парк общественного транспорта планируют обновить, а маршрутки — полностью заменить автобусами.

О возможном переносе сроков упомянул губернатор Сергей Цивилёв, отвечая на вопросы слушателей в ходе прямого эфира на радио «Маяк-Кузбасс»

«Часть новых автобусов мы приобрели … У нас осталась часть маршрутов, такси, где нет валидаторов, оплата продолжается за наличку. Сейчас идут конкурсы. Может быть, теперь по времени это займёт больше. В связи с подъёмом цен срок завершения модернизации может быть продлён. Так мы планировали к середине этого года полностью дооснастить все маршруты современными автобусами — низкопольными, комфортными, удобными, которые оборудованы системой безналичных платежей», - сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что даже при этих условиях программу не будет остановлена, в этом году власти намерены ее закончить.


Читайте также

Content fa36925a410111cc06304828fe0531f7
Сергей Цивилёв поздравил жительниц Кузбасса в 8 Марта
Content tass 1178167 pic668 668x444 53854
В Кузбассе с крыши упала глыба льда и обрушила козырёк подъезда многоэтажки
Content
В Кузбассе 8 Марта на свет появились 45 детей
Content 5fb7b5dfed896
В кузбасском ТЦ обрушился потолок

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?