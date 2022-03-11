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Сергей Цивилёв дал важное поручение из-за ситуации с ценами

11 марта 2022 в 10:44

В Кузбассе устанавливается тотальный контроль.

На фоне стремительного подорожания товаров кузбассовцев стали беспокоить возможный дефицит и доступность продуктов питания. Во время прямого эфира на радио «Маяк» с губернатором Сергеем Цивилевым жители региона задали массу вопросов, касающихся ситуации с ценами.

Глава региона сообщил, что торговые сети отчитались об имеющемся запасе продуктов на несколько месяцев вперёд в пределах срока хранения.

«Дал поручение «Единой России» мониторить все без исключения магазины на территории Кузбасса, составлять общий список. У нас уже проверяют депутаты, представители Министерства промышленности и торговли, а сейчас ещё и добавили «Единую Россию», чтобы каждый магазин на удалённой территории могли промониторить», — заявил Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день сильно подорожал только сахар. Причина в том, что заводы подняли оптовую цену, а собственного завода в регионе нет. По словам Цивилева, в настоящий момент этот вопрос решается на федеральном уровне - правительство РФ планирует  урегулировать цены на сахар в ближайшее время.


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