Экс-мэра Гурьевска признали виновным в растрате бюджетных денег

Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

В Кузбассе суд вынес приговор бывшему главе города Гурьевска. 55-летнего мужчину признали виновным в двух эпизодах растраты бюджетных денег.

Задержан Михаил Поданев был в сентябре 2020 года. В рамках расследования уголовного дела проведены почерковедческая и бухгалтерская экспертизы, подтвердившие преступную деятельность.

«С июня по декабрь 2019-го глава города заключил от имени администрации договор на аренду автомобиля своего родственника — якобы для служебных поездок сотрудников. В действительности машину он использовал в личных целях. Кроме того, мэр издал распоряжение о командировке на форум в Санкт-Петербург для себя и первого заместителя — без служебной необходимости. На основании распоряжения ему и заместителю были выделены деньги из бюджета», - напомнили в СК.

Со следствием задержанный сотрудничал, вину признал. Отмечается, что в результате незаконных действий чиновника бюджету города был причинён ущерб на сумму более 450 000 рублей. В счёт возмещения ущерба был наложен арест на его автомобиль.

В итоге суд приговорил экс-мэра к двум с половиной годам лишения свободы условно со штрафом в 15 000 рублей. Также на два с половиной года ему запрещено занимать должности государственной и муниципальной службы.