В Шерегеше для вызова спасателей появился короткий номер «*5112»

Продолжает работать и обычный номер спасателей.

В Шерегеше для вызова спасателей теперь действует новый короткий номер — *5112.

Как сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса, проект был реализован совместно Дирекцией курорта Шерегеш «в связи с расширением инфраструктуры горнолыжного курорта».

«Если у вас возникла проблема, когда требуется немедленная помощь спасателей, наберите номер *5112, и вам придут на помощь. При звонке на номер *5112 сохраняйте спокойствие, сообщите о своей проблеме и обозначьте место происшествия», — рассказали в Агентстве.

Звонки по данному номеру — бесплатные, он доступен со всех мобильных телефонов.

Кроме того, на курорте продолжает работать и обычный номер спасателей +7 903 985-99-48.