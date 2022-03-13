Стало известно, сколько беженцев из Украины приедет в Кузбасс

Опубликовано постановление о распределении.

Российские власти опубликовали постановление о распределении по 85-ти регионам 95 909 человек, прибывающих в страну. Согласно документу, Кузбасс примет 1 530 беженцев из Украины и Донбасса.

На официальном сайте правовой информации, прописаны регионы и количество человек, которое субъекты готовы принять. Отмечается, что при распределении приоритет будут отдавать лицам, у которых в том или ином регионе живут родственники.

Сибирский ФО примет до 11 568 беженцев. Больше всех запланировано направить в Красноярский край – 3 920 человек, Омскую область – 2 369 человек и, как выше говорилось, Кузбасс – 1 530 человек.

Больше всего беженцев примет Воронежская область — 7 000 человек. Краснодарский край ожидает 5 330 человек, Крым — 4 788, Ростовская область — 4 725, Белгородская область — 4 547.