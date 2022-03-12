Мэр Кемерова рассказал, где с ним можно пообщаться после блокировки Instagram

На аккаунт были подписаны более 44 тысяч человек.

Мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что уходит из Instagram. Напомним, соцсеть будет заблокирована на территории России 14 марта.

«Благодарю вас за доверие, за продуктивные комментарии и решения, которые мы часто принимали вместе. Сейчас ситуация складывается так, что в любой момент этот ресурс может быть заблокирован, но мы не остановим наше общение», — отметил градоначальник.

На аккаунт Ильи Середюка были подписаны более 44 000 человек. С ними он готов общаться на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Телеграм-канале.

Комментаторы поблагодарили главу города за обратную связь и заверили, что будут и дальше обращаться к нему с вопросами и предложениями.