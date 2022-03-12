Блог с тобой ›› Новости ›› Мэр Кемерова рассказал, где с ним можно пообщат...

Мэр Кемерова рассказал, где с ним можно пообщаться после блокировки Instagram

12 марта 2022 в 18:48

На аккаунт были подписаны более 44 тысяч человек.

Мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что уходит из Instagram. Напомним, соцсеть будет заблокирована на территории России 14 марта.

«Благодарю вас за доверие, за продуктивные комментарии и решения, которые мы часто принимали вместе. Сейчас ситуация складывается так, что в любой момент этот ресурс может быть заблокирован, но мы не остановим наше общение», — отметил градоначальник.

На аккаунт Ильи Середюка были подписаны более 44 000 человек. С ними он готов общаться на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Телеграм-канале.

Комментаторы поблагодарили главу города за обратную связь и заверили, что будут и дальше обращаться к нему с вопросами и предложениями.


Читайте также

Content 113035 image 1
Сергей Цивилёв дал важное поручение из-за ситуации с ценами
Content sud foto versiya info
Экс-мэра Гурьевска признали виновным в растрате бюджетных денег
Content 8xrrpu9jrxq 1 e1605667755371
В Шерегеше для вызова спасателей появился короткий номер «*5112»
Content 152378 1 large
Стало известно, сколько беженцев из Украины приедет в Кузбасс

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?