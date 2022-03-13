Жительница Кузбасса пожаловалась на отсутствие сахара в магазине

Соли на полках тоже нет.

Жительница Киселёвска пожаловалась в местном сообществе во «ВКонтакте», что третий день не может купить сахар с близлежащем магазине.

«Три дня дома ни крупинки сахара. Три дня безрезультатных походов в магазин. Нет, не для того, чтобы пополнить и так полные закрома, а просто обычные, примитивные желания — чай с сахаром», — написала она.

Автор утверждает, что соли в магазине, в который она ходит, тоже нет.

Такая же ситуация складывается в других городах области. Так, жительница Кемерова рассказала корреспонденту «С тобой», что не смогла купить сахара. Женщина объехала несколько торговых точек, и в каждой в продаже был только коричневый сахар.

«Соль удалось купить только на рынке и то не с первой попытки. Расхватали», - сетует кемеровчанка.

При этом большинство сходится во мнении, что такая ситуация происходит из-за людей, которые скупают продукты, поддавшись панике. Продавцы, в свою очередь, стараются товар придержать, чтобы не остаться с пустыми складами.