Медработников будут «заманивать» в города Кузбасса жильём

Для приезжающих в регион медиков выделят служебные квартиры.

Медработников в города Кузбасса будут привлекать с помощью дополнительных мер. Так, врачам и фельдшерам, которые приезжают из других регионов, предоставят служебные квартиры из областного жилфонда. А новокузнецкие депутаты решили расширить программу и выделить квартиры из муниципального фонда.

Как отметил губернатор Кузбасса, в регионе строятся новые больницы, оснащенные самым современным оборудованием. Важно, чтобы в медорганизациях работали и специалисты высокого класса - молодые, перспективные врачи.

«Служебное жилье — одна из действенных мер по привлечению квалифицированных медиков. Новокузнецк стал первым муниципалитетом, где расширили региональную программу», — заявил Сергей Цивилёв.

В региональное законодательство внесли соответствующие изменения. Служебные квартиры смогут получить медработники, которые не имеют собственного жилья в городе. Для этого нужно будет написать заявление и обратиться в управление по учёту и приватизации жилых помещений городской администрации.