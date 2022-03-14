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В Кузбассе отменили масочный режим

14 марта 2022 в 21:16

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации.

В Кемеровской области с 14 марта отменяется масочный режим. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

«В соответствии с документом с 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции», - сообщили в Telegram-канале «Цивилев. Live».

Отмечается, что изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации и снижением уровня заболеваемости.

Также теперь не обязательно соблюдать социальную дистанцию, хотя для собственной безопасности медики не рекомендуют пренебрегать элементарными правилами гигиены.


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