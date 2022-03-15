В Кузбассе бабушка жестоко издевалась над 12-летним внуком

Женщину приговорили к условному сроку.

В Кемеровской области 52-летняя жительница признана виновной в истязании внука.

Как сообщили в СУ СК по Кемеровской области, в августе 2021 года бабушка наказывала 12-летнего мальчика за любую провинность, при этом наказания отличались жестокостью. О непростой ситуации в семье узнал сотрудник полиции, который работал по заявлению соседей о краже

«Мальчик проживал вместе с братом и сестрой у бабушки и дедушки. Родная мать была лишена родительских прав. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину свою признала. По словам официального опекуна, дедушки, о методах воспитания супруги он не догадывался», - рассказали в ведомстве.

Дети были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Отмечается, что мужчина написал заявление на отказ от опеки. Женщину суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.