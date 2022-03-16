В Кузбассе начал работу колл-центр прямой линии Сергея Цивилёва

Она состоится 22 марта.

С 14:00 16 марта начинает работу колл-центр прямой линии губернатора Сергея Цивилёва. В администрации правительства Кузбасса напомнили, что прямая линия с главой региона пройдет 22 марта. Сергей Цивилёв ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире, который продлится три часа — с 12:00 до 15:00.

Вопросы можно оставлять заранее — на сайте платформы «Кузбасс Онлайн». Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, все желающие смогут проголосовать за наиболее актуальные, по их мнению, вопросы. На вопросы, набравшие наибольшее количество голосов, губернатор ответит в прямом эфире. Ответы на все остальные разместят на сайте платформы.

Также можно заранее задать вопрос по телефону.

«Много канальный телефон колл-центра — (3842) 900-399. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес», — рассказали в администрации.

Телефон будет работать по будням с 16 по 21 марта, с 14:00 до 17:00. Во вторник, 22 марта, приём вопросов начнётся с 9:00 и продлится до конца прямой линии.

Трансляцию будут вести телеканал «Кузбасс 1», радиостанции «Кузбасс FM» и «Маяк». Также эфир можно посмотреть на личной странице губернатора во «ВКонтакте» и на YouTube-канале «Цивилёв. Live».