В Новокузнецке автобус вышел на линию с ободранными сидениями

Стало известно, кто испортил салон.

На цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» жители Новокузнецка пожаловались на один из автобусов. В его салоне ободраны сразу четыре сиденья.

«В Новокузнецке считают возможным выпускать в рейс общественный транспорт без сидений-сидушек», — написала возмущенная горожанка.

По словам женщины, мягкая набивка на каждом кресле в транспорте необходима, особенно в холода. А, судя по фото, её нет на четырёх сиденьях.

По словам администратора сайта, в поломке сидений в транспорте чаще всего виноваты вандалы. При этом оперативно заменить ихне представляется возможным, так как завод-изготовитель не выпускает отдельно сиденья для автобусов. Однако в ближайшее время сиденья буду приведены в соответствие.

«Со своей стороны, просим пассажиров бережно относиться к имуществу транспортной организации», — сообщил администратор «Кузбасс Онлайн».