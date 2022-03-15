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В Новокузнецке автобус вышел на линию с ободранными сидениями

15 марта 2022 в 19:38

Стало известно, кто испортил салон.

На цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» жители Новокузнецка пожаловались на один из автобусов. В его салоне ободраны сразу четыре сиденья.

«В Новокузнецке считают возможным выпускать в рейс общественный транспорт без сидений-сидушек», — написала возмущенная горожанка.

По словам женщины, мягкая набивка на каждом кресле в транспорте необходима, особенно в холода. А, судя по фото, её нет на четырёх сиденьях.

По словам администратора сайта, в поломке сидений в транспорте чаще всего виноваты вандалы. При этом оперативно заменить ихне представляется возможным, так как завод-изготовитель не выпускает отдельно сиденья для автобусов. Однако в ближайшее время сиденья буду приведены в соответствие.

«Со своей стороны, просим пассажиров бережно относиться к имуществу транспортной организации», — сообщил администратор «Кузбасс Онлайн».


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