Хакеры атаковали сайт МЧС Кузбасса и Арбитражного суда

Пострадали и федеральные порталы.

В Кузбассе сайт регионального управления МЧС России оказался временно недоступен. На главной странице сайта опубликовано уведомление, что «идут технические работы».

Как сообщают СМИ, все дело в том, что ранее неизвестные взломали сайт МЧС Кузбасса. Хакеры разместили на нём антиправительственные лозунги и призывы.

«Скорее всего, сайт возобновит свою работу в течение дня», — сообщили в ведомстве.

Не работают также сайты главных управлений МЧС в других регионах, недоступен и основной сайт министерства — можно оставить обращение или позвонить по одному из указанных номеров, доступ ко всем прочим ресурсам и информации закрыт. Ранее интернет-пользователи заметили, что телефон доверия на главной странице сайта с российского был изменён на украинский

Кроме того хакерской атаке подвергся сайт Арбитражного суда Кемеровской области. Получить информацию с него невозможно до сих пор.