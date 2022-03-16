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В Кузбассе установят особый противопожарный режим

16 марта 2022 в 18:19

С 15 апреля.

С 15 апреля власти Кузбасса установят особый противопожарный режим. Согласно опубликованному распоряжению, он будет действовать по 1 июня.

На период действия режима органам местного самоуправления нужно организовать патрульные группы, которые будут следить за пожароопасными участками и оперативно реагировать в случае возгорания. Также необходимо исключить возможность переброса лесных пожаров на здания и садоводческие товарищества.

А до 1 апреля проведут ревизию по состоянию техники для тушения пожаров. Территории общего пользования оснастят средствами для тушения пожаров. Поручено и проверить звуковую сигнализацию, которая будет оповещать о пожаре.


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