В Кузбассе установят особый противопожарный режим

С 15 апреля.

С 15 апреля власти Кузбасса установят особый противопожарный режим. Согласно опубликованному распоряжению, он будет действовать по 1 июня.

На период действия режима органам местного самоуправления нужно организовать патрульные группы, которые будут следить за пожароопасными участками и оперативно реагировать в случае возгорания. Также необходимо исключить возможность переброса лесных пожаров на здания и садоводческие товарищества.

А до 1 апреля проведут ревизию по состоянию техники для тушения пожаров. Территории общего пользования оснастят средствами для тушения пожаров. Поручено и проверить звуковую сигнализацию, которая будет оповещать о пожаре.