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В Кемерове водитель маршрутки высадил в мороз двух детей без денег

17 марта 2022 в 17:29

Хотя за них готовы были заплатить пассажиры.

В Кемерове в маршрутке № 5т водитель вынудил двоих детей выйти из общественного транспорта из-за отсутствия денег на оплату за проезд. Об этом пишет Сибдепо со ссылкой на свидетеля происшествия.

«Маршрут №5 двигался вечером, около 19:00. Дети не смогли заплатить за проезд водителю, и мужчина потребовал, чтобы ребята вышли. За детей вступились другие пассажиры и хотели заплатить за них, но водитель не взял и высадил ребят в районе второго универсама. А на улице -17 градусов», — цитирует портал жалобу кемеровчанки.

Как отмечает интернет-издание, закон, запрещающий высаживать детей, действует с 1 мая 2021 года. Однако случаи подобных нарушений продолжают встречаться в Кузбассе.

Будет ли по факту случившегося проведена проверка и какие меры будут приняты по отношению к водителю, пока не сообщается.


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