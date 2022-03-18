Жительница Кузбасса едва не умерла при рождении десятого ребёнка

35-летнюю многодетную мать спасали с участием санавиации.

Серьезным испытанием стало рождение десятого ребёнка для 35-летней жительницы одного из районов Кузбасса. Жизнь многодетной маме спасали кемеровские медики.

«После родов женщина начала стремительно терять кровь. Врачи местного роддома делали всё возможное, чтобы спасти пациентку, но им потребовалась помощь коллег. По линии санитарной авиации к сложной пациентке выехали наши гинекологи. Операция прошла успешно», — рассказали в областной больнице им. С. В. Беляева.

Совместными усилиями медики справились с кровотечением и спасли жизнь многодетной матери

Отмечается, что такие вызовы не редкость для кемеровских врачей. Только на прошлой неделе врачи областной больницы, используя вертолёт санитарной авиации, 23 раза вылетали на помощь коллегам в территории региона. При этом в девяти случаях они проводили операции.