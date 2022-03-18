Блог с тобой ›› Новости ›› Президента «СДС» Михаила Федяева оставили в СИЗО

Президента «СДС» Михаила Федяева оставили в СИЗО

18 марта 2022 в 19:06

Суд в Кемерове оставил без удовлетворения апелляцию его адвоката.

18 марта адвокат президента холдинга «СДС» Михаила Федяева подал апелляцию на его арест.

Напомним, Михаил Федяев был задержан по делу об аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Ранее ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца — до 14 мая 2022 года. Однако адвокаты решили обжаловать это решение. В ходе судебного заседания был решён вопрос о законности постановления суда первой инстанции.

«По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции постановление Заводского районного суда Кемерова от 4 февраля 2022 года оставил без изменения, апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Михаила Федяева — без удовлетворения», — сообщили в суде.

По итогам заседания Федяев остается в CИЗО.


Читайте также

Content nbksuhl2hfyjkm6wil6bvmknxdds95c mitnnuwr9mobddebbizcnty8qdjf6rej58vu9memmok3ee2nhsr6iseo9g1n wjj mmw4cj5rbnwfntgfoebofw
Хакеры атаковали сайт МЧС Кузбасса и Арбитражного суда
Content 21baa88eca00c75bd097a819e79ae1de
В Кузбассе установят особый противопожарный режим
Content ge iov1nj6k
В Кемерове водитель маршрутки высадил в мороз двух детей без денег
Content istockphoto 487000982 170667a
Жительница Кузбасса едва не умерла при рождении десятого ребёнка

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?