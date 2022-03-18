Президента «СДС» Михаила Федяева оставили в СИЗО

Суд в Кемерове оставил без удовлетворения апелляцию его адвоката.

18 марта адвокат президента холдинга «СДС» Михаила Федяева подал апелляцию на его арест.

Напомним, Михаил Федяев был задержан по делу об аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Ранее ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца — до 14 мая 2022 года. Однако адвокаты решили обжаловать это решение. В ходе судебного заседания был решён вопрос о законности постановления суда первой инстанции.

«По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции постановление Заводского районного суда Кемерова от 4 февраля 2022 года оставил без изменения, апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Михаила Федяева — без удовлетворения», — сообщили в суде.

По итогам заседания Федяев остается в CИЗО.