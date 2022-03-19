В Кузбассе подорожали молоко и хлеб

Также жители региона возмущены ценами на помидоры и бананы.

В минсельхозе Кузбасса объяснили причины подорожания молока и хлеба. Ранее комментарии с негодованием появились под публикацией губернатора Сергея Цивилёва в соцсетях. Пользователи поинтересовались, принимаются ли какие-то меры, чтобы остановить рост цен.

На сообщение ответили в министерстве сельского хозяйства Кузбасса. Так, представители власти подтвердили, что в нынешней экономической ситуации наблюдается подорожание продуктов. Сельхозтоваропроизводители повышают цены в связи с увеличением затрат на производство - выросли затраты на корма для сельскохозяйственных животных, увеличились транспортные и энергетические расходы, из-за роста курса валют упаковка выросла в цене на 40%

«Кроме того, для молочной продукции введена обязательная маркировка, необходимая для отслеживания товара от этапа производства до его продажи в магазине, что гарантирует потребителю качественный и безопасный товар», — сообщили в минсельхозе Кузбасса.

То же касается и производства хлеба.

Тем временем в местном паблике во «ВКонтакте» опубликован пост с фото ценника на томаты. Автор отмечает, что в «Магните» побыл мидоры стоят 559 рублей 59 копеек за килограмм. Другой комментатор отметил, что «офигевает» от цен на бананы.

«Были 96, после 70, через день — 106, на следующий день уже 116…. Одни и те же бананы, не новая партия. Почему никто не контролирует их, не понимаю!» — пишет пользователь.

При этом в министерстве заверили, что Правительство РФ принимает меры по поддержке производителей, чтобы сдержать рост цен. В рамках этого для производителей введены различные субсидии. Управление федеральной антимонопольной службы по Кузбассу занимается контролем роста цен.