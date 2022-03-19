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На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с фурой

19 марта 2022 в 17:35

Один из водителей погиб на месте.

Жуткое ДТП с фурой произошло на трассе в Кузбассе. Подробности смертельной аварии рассказали в ГИБДД.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД Кузбасса, дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на 491 километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Тяжинского муниципального округа.

«Предварительно, что водитель автомобиля «Lada», двигавшийся в сторону города Кемерово не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с КамАЗом. В результате водитель «Lada» погиб на месте», — сообщили ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Решение будет принято по результатам проверки.

Тем временем фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

 

Фото: vk.com/inc_kuzbass


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