На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с фурой

Один из водителей погиб на месте.
Жуткое ДТП с фурой произошло на трассе в Кузбассе. Подробности смертельной аварии рассказали в ГИБДД.
Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД Кузбасса, дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на 491 километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Тяжинского муниципального округа.
«Предварительно, что водитель автомобиля «Lada», двигавшийся в сторону города Кемерово не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с КамАЗом. В результате водитель «Lada» погиб на месте», — сообщили ведомстве.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Решение будет принято по результатам проверки.
Тем временем фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Фото: vk.com/inc_kuzbass
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