Власти Кузбасса договорились с торговыми сетями об ограничении наценки на социальные группы товаров

Всего в списке 24 позиции.

Власти Кемеровской области договорились с торговыми сетями о пятипроцентной наценке на социальные группы товаров. Как сообщил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет, это касается магазинов сети «Магнит», «Лента» и «Пятёрочка».

«24 позиции у нас в этой группе. Наценка у нас составила 5% (не более 5%). И остальные сети тоже подключаются к этой инициативе», — сообщил чиновник в ролике на официальном канале администрации Кемерова в Telegram.

Отмечается, что ранее - до начала спецоперации на Украине - эта наценка составляла до 10%.