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Пациенты пожаловались на многочасовое отсутствие воды в кемеровской больнице

21 марта 2022 в 10:52

Инцидент произошел в ГКБ №11.

20 марта кемеровчане сообщили, что в ГКБ № 11 в течение нескольких часов не было воды. Сообщение о происшествии появилось ночью в одном из местных пабликов.

«11 городская больница в Кемерово. Уже с 15 часов нет воды», — сказано в публикации.

В Минздраве Кузбасса пообещали предоставить ответ до 22 марта. Однако в самой больнице отреагировали оперативнее.

«В связи с аварией АО «Кемвод» была прекращена подача воды. На данный момент водоснабжение восстановлено», — сообщил официальный представитель ГКБ № 11.

С чем было связано столь длительное отключение и были ли предупреждены сотрудники медучреждения, не уточняется.


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