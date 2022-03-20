Назад в 90-е: кемеровчанин напал на пенсионерку в подъезде

Злоумышленник отправлен отбывать срок.

В столице Кузбасса вынесли приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, он напал на 67-летнюю пенсионерку в подъезде и попытался похитить у неё сумку, в которой находились телефон, деньги и документы.

«Полицейские выяснили, что налётчик зашёл в подъезд вслед за пенсионеркой и, угрожая применением силы, потребовал отдать имущество. Когда кемеровчанка ответила отказом, он толкнул и несколько раз ударил женщину», — говорится в сообщении.

Злоумышленника спугнул один из жильцов, зашедший в подъезд.

Суд приговорил кемеровчанина к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.