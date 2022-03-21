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В Кемерове пенсионер спас мужчину из огня

21 марта 2022 в 19:44

О героическом поступке пожилого мужчины рассказал Илья Середюк.

Мэр Кемерова рассказал в соцсетях о пенсионере, который совершил геройский поступок. Он спас жизнь совершенно незнакомому человеку.

В начале марта охранник Кузбасской психиатрической больницы Сергей Урванцев обходил свою территорию и заметил за периметром чёрный дым. Оказалось, что в одном из гаражных кооперативов на улице Терешковой случился пожар.

«Пенсионер сразу же побежал к месту пожара и увидел человека без сознания. В считанные секунды Сергей Владимирович вынес пострадавшего, потушил на нём одежду, вызвал пожарных и скорую помощь», — сообщил градоначальник.

Пострадавший остался жив, благодаря бдительности и неравнодушию кемеровчанина.  Глава областной столицы поблагодарил горожанина за спасение и заявил, что такими подвигами нужно гордиться.

 

 

Фото: соцсети.


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